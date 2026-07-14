СК проверит условия жизни в аварийном доме Владикавказа

В Северной Осетии Следственный комитет инициировал проверку информации о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в социальных сетях жители многоквартирного дома на пересечении улиц Кирова и Рамонова во Владикавказе рассказали, что длительное время вынуждены жить в условиях, опасных для жизни и здоровья. Согласно информации, в подвале здания протекают трубы водоснабжения, что создает угрозу проседания фундамента. Кроме того, протекает крыша, из-за чего в квартирах появляется сырость. Жильцы неоднократно безрезультатно обращались в уполномоченные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации. По итогам проверки ситуации будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Константин Соловьев