ФК «Челябинск» начал сезон в Первой лиге с победы над «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Челябинск» в стартовом матче первенства Первой лиги (ФНЛ) обыграл на домашнем поле «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1. На встрече, прошедшей в понедельник, присутствовало более 5 тыс. зрителей.

В межсезонье челябинский клуб существенно обновил состав: в старте вышли пять новичков, включая 20-летнего голкипера Марка Переверзева. Счет в матче на 22-й минуте открыл защитник хозяев Алексей Бердников. Гости смогли отыграться в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Михаила Горелишвили.

Во втором тайме тренерский штаб челябинцев во главе с Романом Пилипчуком провел серию замен и сменил тактическую схему на 4-1-4-1. Это позволило хозяевам вернуть инициативу: на 56-й и 65-й минутах Рамазан Гаджимурадов оформил дубль, установив окончательный счет.

В прошлом сезоне ФК «Челябинск» занял 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч команда также проведет на домашней арене.

Евгений Рыженьков