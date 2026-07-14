На Северной железной дороге в два раза снизилось число случаев вандализма

По итогам шести месяцев 2026 года на Северной железной дороге зафиксировано 9 случаев вандализма, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

По два факта произошло в Ярославской, Вологодской и Архангельской областях. Еще по одному случаю — в Ивановской и Костромской областях, а также в Республике Коми.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа подобных правонарушений: за 6 месяцев 2025 года на магистрали был зарегистрирован 21 такой случай»,— сообщили в СЖД.

За 2025 год на СЖД зафиксировано 72 факта вандализма.

Алла Чижова