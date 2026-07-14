Александр Моор рассказал о развитии креативных индустрий в Тюменской области

В Тюменской области продолжается создание необходимой инфраструктуры для развития креативных индустрий, комплекс мер поддержки уже сформирован, передают в правительстве региона со ссылкой на губернатора Александра Моора. Он отметил, что поддержка креативных индустрий помогает сделать регион еще привлекательнее для молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

«Недавно побывал в новом творческом кластере "809". Он объединил 16 резидентов: музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров, архитекторов. Ребята занимаются проектированием городской среды, общественных пространств, архитектурных объектов. В такой креативной атмосфере рождаются и воплощаются в жизнь интересные и инвестиционно привлекательные проекты»,— сказал губернатор. Он также отметил, что коллекции тюменских модельеров демонстрировались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а идеи инженеров региона позволяют создавать современное оборудование для бойцов специальной военной операции (СВО).

Из ближайших крупных событий в сфере креативных индустрий — форум креативных предпринимателей «КПД», который пройдет осенью. Участники обсудят продажи и маркетинг в креативном бизнесе, а также подготовку кадров для креативной экономики.

В 2024 году Александр Моор утвердил стратегию развития креативных индустрий до 2030 года в сферах моды, кино и анимации, архитектуры, цифровых технологий, гастрономии и многих других. Было подписано постановление, которым утверждаются критерии отнесения физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных (творческих) индустрий в Тюменской области. Предпринимателям содействует Тюменское агентство развития креативных индустрий, которое также продюсирует проекты и реализует образовательные программы.

Ирина Пичурина