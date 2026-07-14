Суд вернул следствию уголовное дело экс-главы Борисоглебского района

Ростовский районный суд Ярославской области вернул прокурору или руководителю следственного органа уголовное дело в отношении бывшего главы Борисоглебского района Владимира Попова. Соответствующая информация отражена в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Господин Попов обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело было возбуждено после аварийного отключения двух водонагревательных котлов котельной в деревне Коленово 18 февраля 2026 года. Тогда без теплоснабжения более чем на 12 часов остались свыше 560 человек.

Следствие считало, что на начало отопительного сезона 2025-2026 годов начальник производственно-технического подразделения «Яроблводоканала» Владимир Попов не принял мер к надлежащему контролю за состоянием котельной, что привело к аварии.

«Располагая информацией о неполной готовности объекта и не устранив в полном объеме ранее зафиксированные нарушения, должностное лицо не предприняло необходимых действий. В результате подача тепла в жилые дома, социальные учреждения и прочим потребителям осуществлялась при фактическом отсутствии надлежащей готовности оборудования»,— сообщали в пресс-службе областного СК.

Фигурант был задержан в феврале 2026 года. Ему избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. 10 июля уголовное дело в отношении него поступило в суд, однако 13 июля оно было возвращено.

Владимир Попов занимал пост главы Борисоглебского района в 2012 - 2022 годах.

Алла Чижова