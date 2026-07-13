Трое волонтеров из УрФО стали лауреатами премии «Все для Победы!»
В Москве состоялась церемония вручения премии Народного фронта «Все для Победы!». Как отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, среди награжденных — трое представителей УрФО.
Фото: Telegram-канал Артема Жоги
Лауреатом стал машинист тепловоза из Нефтеюганска (ХМАО-Югра) Андрей Еременко. Он — ветеран специальной военной операции (СВО), награжден медалью Жукова. После возвращения домой он помогает семьям военнослужащих и участвует в сборе гуманитарной помощи.
Самый молодой лауреат — школьник из Челябинска Егор Заика. Вместе с отцом он собрал для бойцов более 300 дронов-камикадзе.
Еще одна победительница — участница форума «Патриоты Урала» из Югорска (ХМАО-Югра) Гульнара Шредер. В своем ателье она шьет для военных термобелье, балаклавы, снуды, пояса из собачьей шерсти и эвакуационные носилки.
«Это самые настоящие герои-волонтеры, которые подают нам пример самоотверженности, невероятного трудолюбия и патриотизма»,— отметил Артем Жога.