В Дагестане вынесли приговор по делу о хранении 18 тонн немаркированной рыбы

Тарумовский районный суд Дагестана вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Установлено, что в 2024 году мужчина хранил на арендованных складах более 18 т охлажденной рыбы – сазана – без обязательной маркировки. Продукция предназначалась для продажи, ее общая стоимость составила около 7 млн руб. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Изъятую рыбу суд постановил уничтожить.

Отмечается, что прокуратура изучит приговор и рассмотрит вопрос о внесении апелляционного представления.

Константин Соловьев