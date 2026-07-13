Сын губернатора Свердловской области продолжит карьеру в канадской лиге WHL

18-летний защитник Денис Паслер, сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера, отправится играть в канадскую хоккейную лигу WHL. Об этом сообщил тренер екатеринбургской хоккейной школы D13 Александр Антропов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Денис — очень воспитанный парень, адекватный. Сейчас Паслер уезжает играть в Канаду, в лигу WHL», — рассказал тренер в интервью Sport24.

В прошлом году Денис Паслер-младший заключил контракт с «Академией Михайлова» из Тулы, до этого он играл в США за New Jersey Rockets. Сам губернатор Денис Паслер ранее отмечал, что его сын не планировал постоянно жить за границей и продолжать там учебу.

Полина Бабинцева