На въездах в Югру образовались пробки из-за проверок на мобильных постах

На въездах в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру (ХМАО-Югру) установили мобильные посты досмотра. Об этом в пресс-службе правительства региона сообщили после жалоб водителей на многокилометровые пробки на трассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Приносим извинения за доставленные неудобства. На въездах в Югру сейчас работают мобильные посты — идет проверка документов и грузов в целях антитеррористической защищенности и общественной безопасности»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что водители стоят на трассе по несколько часов. Силовики проверяют документы и грузы.

Полина Бабинцева