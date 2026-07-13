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В Дагестане вынесли приговор за наезд на пограничника при задержании

Дербентский районный суд вынес приговор жителю района, которого подозревали по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, в декабре 2025 года в пограничной зоне вблизи села Белиджи сотрудники пограничной службы обнаружили мужчину, незаконно добывавшего рыбу. Один из пограничников преградил путь транспортному средству нарушителя и потребовал остановиться для проверки. Водитель проигнорировал требование и совершил наезд на сотрудника, который оказался на капоте движущейся машины.

Суд назначил жителю Дербентского района 3,5 года колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего также удовлетворен: в его пользу взыскано 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев

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