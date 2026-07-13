В Воронеже ищут подрядчика для ремонта деревянной лестницы в парке за 1 млн

Мэрия Воронежа объявила аукцион по поиску подрядчика для ремонта деревянной лестницы на металлическом каркасе в Центральном парке. Начальная цена составляет 1,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный городской парк в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Центральный городской парк в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидии на выполнение муниципального задания. Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2026 года. Подрядчику предстоит заменить металлические элементы лестницы и покрытия из дубовых досок, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также обработать деревянные элементы антисептическим и огнезащитным раствором.

Заявки на участие в аукционе подаются до 17 июля. Итоги подведут 21 июля.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэр Воронежа анонсировал расторжение договора на работы в Центральном парке из-за недобросовестности подрядчика и срыва сроков. Глава города добавил, что поручил управлению экологии разыскать подрядчика.

Егор Якимов