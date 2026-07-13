Главные новости за 13 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области министр ЖКХ Евгений Бажанов перейдет на пост зампреда облправительства. Господин Бажанов будет курировать ЖКХ и работу региональной Госжилинспекции, строительный надзор, госзакупки и контрактную систему, охрану объектов культурного наследия. С октября 2023 года по 3 июля 2026-го пост зампреда занимал Александр Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов в ходе пресс-конференции назвал тему топливного кризиса скользкой и непростой, а также заявил, что высказываться на нее нужно осторожно. Так спикер регпарламента ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, почему областные депутаты не комментируют ситуацию.

Свободную экономическую зону готовы расширить на всю Белгородскую область. Глава региона Александр Шуваев также доложил министру экономразвития РФ Максиму Решетникову о заявке на создание Старооскольского индустриального парка с субсидией 600 млн руб. Предполагается, что проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 млрд руб. частных инвестиций.

Жителю Липецкой области назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Видео было выложено в один из каналов в мессенджере 14 апреля этого года. Этот факт расценили как административное правонарушение.

Прокурором Курской области может стать Дмитрий Бурко из Чукотского автономного округа. Кандидатура государственного советника юстиции 3-го класса Алексея Цуканова, в настоящее время возглавляющего курскую прокуратуру, будет рассматриваться на пост прокурора Нижегородской области.

Орловские города и села ранжировали по финансовой состоятельности. Классификация охватывает все территории — от практически самостоятельных муниципалитетов до тех, чей бюджет более чем наполовину формируется за счет внешних вливаний.

Тамбовчанам пригрозили ответственностью за продажу мест в очередях на АЗС. Губернатор Евгений Первышов также попросил тамбовских автомобилистов «адекватно оценивать количество остающегося в баке топлива и не дозаправлять по 5-10 литров».

Егор Якимов