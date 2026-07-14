«У нас в центре стоит семья»

Фонд «Бумажная птица» займется изучением практик оказания паллиативной помощи детям и молодым взрослым в регионах после получения гранта от Фонда президентских грантов. Если предыдущая программа была сосредоточена на обучении врачей и социальных работников, то теперь фонд хочет собрать общую картину, как в разных субъектах РФ взаимодействуют медицина, соцзащита, образование, НКО и семьи. О том, почему отчетности по койко-местам для оценки системы недостаточно, как один обученный педиатр может изменить ситуацию для семьи и зачем в паллиативе искать не только проблемы, но и сильных региональных лидеров, "Ъ Северо-Запад" рассказал исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко

Фото: фонд «Бумажная птица» Директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко

Фото: фонд «Бумажная птица»

— Фонд получил новый президентский грант. Чем этот проект отличается от предыдущего, в рамках которого вы обучали специалистов?

— Мы всегда исходим от потребности семей и детей, которым помогаем. Так было с самого начала 23 года назад — сначала волонтеры пытались сделать хоть что-то: найти расходники, питание, памперсы, немного украсить жизнь семей. Потом появились специалисты, фонд, понимание, что все направления помощи надо собрать в одном месте. Так появился первый детский хоспис. Первый грант в этой логике был связан с обучением социальных работников и врачей, потому что первая точка, куда идет семья,— поликлиника. Семьи имеют право получать помощь, чтобы социальный работник приходил домой, но он не приходит. Мы спрашивали специалистов: почему? Они отвечали: мы боимся, не знаем, что делать. Ты приходишь, ребенок лежит, у него медицинские трубочки. Всем страшно. Но это страх из-за незнания.

А теперь следующий шаг: мы поняли, что важно иметь общую картину состояния паллиативной помощи в каждом регионе. Система достаточно разрозненная: есть порядок оказания паллиативной медицинской помощи, регламентированный Минздравом, но у каждого региона свой опыт, свои сильные и слабые стороны. Наша задача — понять, как помощь оказывается. Не с точки зрения «где плохо», а наоборот — найти сильные практики.

Паллиативная помощь — это поддержка людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и их семей. Ее задача — не только медицинское сопровождение, обезболивание и уход, но и психологическая, социальная и бытовая помощь, которая позволяет сохранять качество жизни. В детском паллиативе речь часто идет не о последних днях жизни, а о длительном сопровождении ребенка и семьи, включающем помощь дома, обучение родителей уходу, работу выездных служб, хосписов, врачей, соцработников, психологов и НКО.

— То есть новый проект — не про проверку регионов, а про поиск того, что можно масштабировать?

— Нам хочется найти сильные направления в каждом регионе. В одном регионе очень круто выстроена перинатальная помощь, в другом классно начали делать абилитацию так, что есть результат, где-то сильные выездные бригады. Хочется собрать банк знаний, практик, кейсов и найти лидеров. Поскольку, что бы ты ни начинал, если есть лидер в регионе, который хочет, горит, толкает,— это уже полдела. Мы хотим найти ярких специалистов, собрать практики, объединить все это и дальше попробовать лучшее интегрировать в разные регионы. Это будет уже следующий этап.

— А попытки проанализировать, как работает детский паллиатив в России, уже были?

— В целом это анализируется и уполномоченными, и профильными министерствами. Но чаще это сухая отчетность: койко-места, какая помощь оказывается. Наш проект уникален тем, что мы хотим собрать именно практики и специалистов, а еще сделать это через межведомственное взаимодействие.

То есть не просто поговорить с Минздравом. Наша задача — говорить с министерствами соцзащиты, здравоохранения, образования. Например, дети не могут ходить в школу, но это не значит, что они не должны учиться. Как они учатся на дому? Что происходит дальше — с университетами? Другой блок — общественные организации. Они играют огромную роль в том, как паллиативная помощь может появляться.

И, конечно, самое главное — поговорить с родителями и детьми. Лучше них никто не расскажет, как помощь оказывается в регионе, чего им не хватает, что им важно. Невозможно исключить семью из мониторинга.

— И насколько вам легко в регионах выстраивать диалог с ведомствами?

— Это всегда деловой диалог. Мы стараемся его выстраивать, но не в каждом регионе получается. Кто-то идет на контакт, кто-то нет. Цифры всегда как при устройстве на работу или на сайте знакомств: все пытаются показать себя лучше, чем они есть. Регионы показывают, что у них все хорошо. Но как бы хорошо ни было, всегда можно сделать лучше.

Если разговаривать только с министерствами, это уже будет хорошо: мы увидим картину со стороны соцзащиты, здравоохранения, просвещения. Но это все равно будет неполная картина — картина со стороны большой государственной машины. Если дополнить ее общественным мнением и пониманием семей, она станет намного более полной. Нам это нужно, чтобы дальше объединить фонды и сделать так, чтобы в каждом регионе помощь стала доступной и качественной для всех. Неважно, это самый дальний уголок России или Петербург и Москва.

— Если ведомства часто смотрят на койко-места и отчетность, то что для вас будет показателем качества системы?

— В первую очередь это доступность. Семья может получить помощь как в стационаре, в медицинском учреждении, так и на дому, когда к ней приезжают специалисты. Важна регулярность. Очень важен вопрос обеспечения. Специализированное питание может стоить несколько тысяч рублей в день, а оно необходимо детям, чтобы они набирали мышечную массу, чтобы сопротивляться болезням. То же самое с коляской, кроватью с противопролежневым матрасом — все это очень дорого. Государство помогает, обеспечивает. Но важно, полностью ли семья получает все необходимое или чего-то не хватает.

Наши подопечные — дети с неизлечимыми заболеваниями, но это не значит, что жизнь закончилась и надо сидеть дома. Важно, получает ли семья поддержку в том, чтобы жизнь ребёнка была яркой, насыщенной. Дети остаются детьми, несмотря ни на какую болезнь. Важно, чтобы у семьи были праздники, выезды, исполнялись мечты. Это тоже показатель качества жизни.

Наша задача — сопровождать семью и быть рядом не только в момент, когда она в хосписе, но еще больше — когда она выезжает и остается дома. Нам важно сохранить философию: жизнь здесь и сейчас. Неважно, сколько у тебя есть дней, месяцев, лет. Каждый день может быть как целая жизнь.

— Как практически будет устроен мониторинг? Будете ездить по регионам?

— Мы сейчас формируем план работы. Хотим охватить все регионы. Провести мониторинг, сидя в офисе, невозможно, поэтому это однозначно будут поездки и командировки, встречи со специалистами, Минздравом, уполномоченными. Задача — максимально задействовать всех. Надо увидеть глазами. Одно дело — читать на бумаге, другое — разговаривать вживую. Мы иногда приезжаем в регион и понимаем, что паллиативная помощь оказывается, но нет диалога между теми, кто ее оказывает. НКО помогает, но не общается с администрацией. Министерства тоже помогают, но друг с другом у них нет общения. И тогда помощь получается разрозненной. Хотя они могли бы усилить друг друга.

Мы знаем примеры: в Крыму, когда общения вообще не было, а спустя какое-то время нам удалось всех познакомить и подружить. Это дало огромный буст, они начали работать сообща, взаимодействовать друг с другом. Это важный компонент, чтобы помощь была более динамичной, качественной, согласованной и чтобы все с разных сторон могли подхватывать семью.

— Что должно получиться в итоге? Какие-то прописанные рекомендации, конференция?

— Мы хотим, чтобы в каждом регионе знали тех, кто участвует в оказании паллиативной помощи. Хотим выявить ярких персонажей, лидеров, амбассадоров помощи. И, конечно, собрать банк лучших практик, интересные кейсы, направления, другое видение того, как можно помогать и что еще можно делать. Сейчас мы все равно живем в своем мирке. Докуда дошли, с кем познакомились — так и работаем. А тут появится большая картина. И эту картину потом с теми же людьми, с которыми мы познакомимся, будем интегрировать в регионы. Задача — увидеть, объединиться и прийти к главной цели, чтобы в Амурской области, в Ханты-Мансийском округе, в любом другом месте каждая семья могла получить качественную паллиативную помощь.

Количество детей, получающих паллиативную помощь, исчисляется десятками тысяч. Но это разговор не только про детей. Болезнь ребенка затрагивает и родителей, и братьев, и сестер, и бабушек, и дедушек. Поэтому поддержка должна быть направлена не только на ребенка, но и на всю семью.

Ранее фонд «Бумажная птица» запустил образовательную программу для специалистов, которые работают с семьями детей с паллиативным статусом. Сначала фонд обучал социальных работников: они проходили курс ухода за тяжелобольными детьми и знакомились с работой детского хосписа, чтобы не бояться приходить к семьям на дом. По данным фонда, обучение прошли 169 социальных работников из четырех регионов. Затем программа была расширена на врачей-педиатров — фонд обучал их основам паллиативной помощи, маршрутизации семей и работе с детьми с неизлечимыми заболеваниями.

— Вернемся к прошлому проекту. Вы обучали врачей из разных регионов России, приглашали их в хоспис и показывали, как работать с детьми с паллиативным статусом. Сколько врачей прошли обучение и как вы оцениваете результат?

— У нас 151 врач прошел обучение. Мы понимаем, что это суперважно. Не потому, что это делаем мы, а потому что к нам возвращаются сами специалисты. Уже есть заявки от тех, кто тоже хочет пройти обучение. Сейчас на федеральном уровне идет большой диалог по поводу обучения паллиативной помощи. Мы дали некий старт на местах, в поликлиниках. Вроде бы зачем? А на самом деле это первое соприкосновение. Педиатр увидел и может направить семью в правильное русло. Или не увидел — и тогда ничего не случится.

Мы увидели результат в том, что специалистов стало на 151 человека больше. И есть отклик, врачи между собой общаются, к нам приходят новые специалисты и говорят, что им интересно. Значит, есть запрос. А мы привыкли работать от запроса.

— Чего врачам не хватало до обучения?

— Я не задавал именно такой вопрос. Здесь задача была погрузить их в паллиативную сферу: какие есть заболевания, какие подходы, как выстраивается лечение. Очень многие не были в хосписе. Поэтому мы привозили врачей в наши хосписы в Петербурге и Московской области, чтобы разрушить стереотипы. Классическая больница и взрослый хоспис очень отличаются от детского хосписа. Специалисты общались с врачами, детьми, родителями, видели, как проходит работа, как работает палата интенсивной терапии. И мы делились философией: нет белых халатов, отношение в первую очередь не как к пациенту, а как к человеку. Сначала к тебе приходит человек, а потом уже диагноз, заболевание, лечение.

— Зачем обучать именно педиатров в поликлиниках?

— Паллиативный статус действительно устанавливает консилиум врачей. Один врач не может этого сделать. Но мы говорим именно про поликлиники, потому что каждая семья к какой-то поликлинике приписана. Есть федеральные центры, городские больницы, где есть профильные специалисты. А в поликлинике педиатр — это человек, который видит семью на районе. Нам важно, чтобы именно там был специалист, знающий паллиативную помощь. Логика такая: приходит ребенок — и педиатр понимает, что ему нужна паллиативная помощь. Он не просто опускает глаза, а говорит, что нужна комиссия, объясняет маршрут.

— Один врач в поликлинике может изменить ситуацию?

— Я думаю, он однозначно меняет ситуацию. Он меняет или дает возможность изменить ситуацию для конкретной семьи. Значит, семье станет лучше, ей будет не так страшно, появится понимание, что делать.

Вот ты пришел, и тебе сказали, что у тебя неизлечимо болен ребенок. Это же страшно. Жуть просто. Как быть? Куда идти? Что вообще происходит? Если в этот момент врач может подхватить семью, подхватить маму, рассказать, провести ее, взять за руку — это очень важно. Наша задача как фонда и задача врачей, других специалистов — быть опорой. Может быть, это не изменит состояние целого региона сразу. Но это точно изменит состояние внутри семьи.

Детская паллиативная помощь начиналась с одного человека. Несколько семей пришли в Никольский собор к молодому батюшке, которому стало не все равно. Он нашел единомышленников, они начали помогать. Дальше появились волонтеры, специалисты. В 2003 году открылся фонд «Бумажная птица», в 2010 году появился первый в стране детский хоспис, он же стал третьим во всем мире. Все началось с одного человека. Так что один человек в поликлинике тоже может изменить не только состояние на районе, но и во всем регионе.

— Можно ли вообще создать в России единую систему паллиативной помощи, чтобы она работала в каждом регионе?

— Мы точно к этому идем. Думаю, это можно сделать. Это наша задача и задача многих наших коллег по сектору. И когда мы это сделаем, можно будет поехать отдохнуть и отпраздновать. Потому что это будет достижение жизни.

Беседовала Полина Пучкова