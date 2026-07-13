В поселке Пышма из-за паводка разрешили отпускать бензин в канистры

В Пышме (Свердловская область) из-за сложной паводковой ситуации на АЗС разрешили отпускать бензин в канистры. Об этом сообщил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с компанией «Газпром». Топливо можно будет использовать для заправки мотопомп, бензопил и другой техники, задействованной в ликвидации последствий подтопления.

«Ждем ответ и от руководства "Лукойла". Это существенно поможет в оперативной ликвидации последствий подтопления»,— сообщил господин Фоминых.

По словам главы, гидрологическая обстановка в округе остается напряженной. В зоне подтопления в поселке Пышма остаются 123 дома и 59 огородов. Для пострадавших организован пункт временного размещения. Власти прорабатывают механизм выплат пострадавшим из местного бюджета и формируют комиссию для оценки ущерба.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС.

Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева