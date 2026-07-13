Мэр Воронежа рассказал, на каких заправках меньше всего очередей

Очереди на заправках в Воронеже возникают только там, где стоимость топлива ниже, заявил мэр Сергей Петрин на пресс-подходе во время еженедельной планерки в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На ВТК я сегодня заправлялся, минут десять потратил. Ситуация тяжелая только на заправках с наименьшей стоимостью — это "Роснефть"», — сказал градоначальник.

При этом, по его словам, топливный кризис не повлиял на работу подрядных организаций и перевозчиков. Муниципальные контракты защищают от роста цен на бензин — в них заложена предельная стоимость, выше которой город топливо не оплачивает.

«Независимо от того, какая стоимость топлива в момент отпуска на заправке, у нас в соответствии с контрактом есть предельная цена, выше которой мы не оплачиваем это топливо, поэтому запасы есть. Проработали с "Воронежнефтепродуктом"», — пояснил Петрин.

Только один перевозчик заявил о проблемах с топливом, остальные работают в штатном режиме. Вопросы возникали у подрядчика по дорожной разметке — компания вошла в реестр приоритетных потребителей, ситуация нормализуется на этой неделе. Новые закупки топлива для автобазы и комбинатов благоустройства планируется разместить на этой неделе.

Комментируя информацию о том, что на утро 13 июля на маршруты вышло 87% автобусов, господин Петрин отметил, что это не является снижением, а даже немного выше предыдущих показателей. При этом он сообщил, что управлению транспорта дано поручение работать над увеличением выпуска подвижного состава и сокращением интервалов движения.

В конце прошлой недели оперштаб Воронежской области принял решение скорректировать работу комплексов видеофиксации вблизи АЗС. В дополнение к этому будут пересмотрены штрафы, которые были с 8 июля разосланы водителям, находившимся в очередях на заправки.

Ульяна Ларионова