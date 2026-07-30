К выборам готовы: воронежские одномандатники завершили выдвижение

27 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев провёл оперативное совещание, на котором обсудили оказание содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. С докладом выступил председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Он сообщил, что 12 июля завершился приём документов для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Регион получил три одномандатных округа — Воронежский (№ 90), Аннинский (№ 91) и Павловский (№ 92). Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов 11 избирательных объединений. На сегодняшний день зарегистрированы федеральные списки четырёх политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

В трёх одномандатных избирательных округах выдвинут 21 кандидат, из которых 19 представляют семь политических партий, ещё два участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. Приём документов для регистрации кандидатов завершится 5 августа.

«Единая Россия» выдвинула по одномандатным округам трёх действующих депутатов Госдумы. По самому крупному — Павловскому округу № 92 баллотируется вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. По его инициативе в Воронежской области был создан Центр поддержки и продвижения общественных инициатив «Образ Будущего», проекты бесплатной юридической и психологической помощи жителям на базе общественных приёмных «Единой России». По Аннинскому округу № 91 идёт Сергей Чижов, член Комитета по бюджету и налогам. Он курирует наиболее сложные финансовые вопросы, от которых, в числе прочего, зависит и наполнение региональных программ. По Воронежскому округу № 90 выдвинут Аркадий Пономарев, опытный парламентарий, известный работой в агропромышленном комплексе.

Конкуренцию им составят представители других партий. КПРФ выдвинула по одномандатным округам трёх секретарей обкома: в округе № 90 — Дениса Коломенцева, заместителя руководителя фракции коммунистов в Воронежской городской Думе, в округе № 91 — Александра Шабунина, секретаря регионального отделения по патриотическому воспитанию, в округе № 92 — Дениса Рослика, заместителя руководителя партийной фракции в Воронежской областной Думе.

ЛДПР представлена первым заместителем координатора Воронежского регионального отделения Олегом Сурковым (округ № 90), выпускником кадровой программы «Время героев» Дмитрием Коваленко (округ № 91) и координатором Левобережного первичного отделения Олесей Домницкой (округ № 92). «Новые люди» выдвинули руководителя регионального отделения, депутата облдумы Сергея Гурченко (округ № 92), предпринимателя и депутата гордумы Андрея Суверина (округ № 91) и врача Воронежской областной больницы Татьяну Андриевских (округ № 90). «Справедливая Россия» — председателя Совета регионального отделения Вадима Шаршова (округ № 90), депутата Борисоглебской гордумы Сергея Гуляева (округ № 91) и депутата Совета народных депутатов Павловского района Романа Харцызова (округ № 92). Партия «Родина» выдвинула Игоря Борисова (округ № 90) и Константина Грачева (округ № 92). «Зелёные» — Александра Животова (округ № 90) и Елену Рыкунову (округ № 91). Также по округу № 91 зарегистрирован самовыдвиженец Сергей Симонов.

Окончательные списки зарегистрированных кандидатов станут известны после 5 августа. Выборы пройдут 18–20 сентября.