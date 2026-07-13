Главные новости за 13 июля. Сочи

«РЖД» временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления отправлением с 30 сентября — это связано с подготовкой обновленного расписания на период ремонтных работ, запланированных на октябрь. Продажи возобновят постепенно в течение недели после утверждения нового графика, а пассажирам рекомендуют подключить уведомления в мобильном приложении, чтобы оперативно узнать о появлении билетов.

Роспотребнадзор подтвердил, что морская вода на пляжах Сочи соответствует санитарным нормам — с начала года специалисты исследовали 3774 пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям, нарушений не выявлено. Мониторинг состояния акватории продолжается в течение всего курортного сезона, результаты лабораторного контроля подтверждают безопасность воды для отдыхающих.

В Сочи расширили расписание скоростного судна «Комета» между Центральным и Адлерским районами — теперь теплоход будет курсировать 4 дня в неделю (по понедельникам, вторникам, средам и четвергам) вместо прежней меньшей частоты, решение приняли на фоне высокого пассажиропотока. Морской маршрут позволяет быстрее перемещаться между районами и снижает нагрузку на дороги и железную дорогу, а в этом сезоне также возобновили рейсы Сочи—Геленджик и Сочи—Сухум.

В Сочи полиция и УФСБ задержали 4 подозреваемых в хищении 3,2 млн руб. у участника СВО — по версии следствия, организовавший схему 37-летний сочинец с сообщниками убедили потерпевшего передать карту и SIM-карту, после чего сняли все средства со счета. Фигурантов заключили под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.