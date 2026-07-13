Главные новости за 13 июля. Новороссийск

Средняя стоимость аренды курортной недвижимости в бархатном сезоне 2026 года в России наиболее заметно выросла в Анапе, где показатель увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 тыс. руб. в сутки.

В мэрии Новороссийска объяснили сбой в работе чат-бота в мессенджере «Макс», через который жители должны получать талоны на топливо на АЗС «Роснефти» в Цемдолине. Причиной стала рекордная нагрузка.

Все 139 талонов на заправку бензином, выделенные на 14 июля, были выданы жителям Новороссийска в течение часа через городскую горячую линию.

Сотрудники полиции Краснодарского края устанавливают личности мужчины и женщины, которых подозревают в получении денежных средств от пожилой супружеской пары из Новороссийска. По данным правоохранительных органов, пенсионеры передали курьерам более 7,2 млн руб.

Сотрудники Новороссийской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили московскую компанию, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, которая была зарегистрирована на номинального руководителя.