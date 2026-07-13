Черноземье 13.07.2026, 18:06 Официальные курсы валют ЦБ на 14 июля Австралийский доллар 53,0986 Английский фунт 102,7492 Белорусский рубль 26,7532 Гонконгский доллар* 97,7313 Дирхам ОАЭ 20,8635 Доллар США 76,6213 Евро 87,5781 Индийская рупия** 79,9524 Казахстанский тенге** 16,4880 Канадский доллар 54,1646 Китайский юань 11,2925 СДР 104,1659 Сингапурский доллар 59,2036 Турецкая лира* 16,3544 Украинская гривна* 17,1510 Шведская крона* 79,5117 Швейцарский франк 94,8049 Японская иена** 47,2679 *За 10. **За 100.