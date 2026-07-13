Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 14 июля

Австралийский доллар 53,0986
Английский фунт 102,7492
Белорусский рубль 26,7532
Гонконгский доллар* 97,7313
Дирхам ОАЭ 20,8635
Доллар США 76,6213
Евро 87,5781
Индийская рупия** 79,9524
Казахстанский тенге** 16,4880
Канадский доллар 54,1646
Китайский юань 11,2925
СДР 104,1659
Сингапурский доллар 59,2036
Турецкая лира* 16,3544
Украинская гривна* 17,1510
Шведская крона* 79,5117
Швейцарский франк 94,8049
Японская иена** 47,2679

*За 10. **За 100.