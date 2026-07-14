В Черноземье 15 июля ожидается жаркая и дождливая погода, до +28°C

В среду, 15 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +18°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем потеплеет до +28°C, вечером столбик термометра понизится до +26°C, ночью будет +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +23°C, днем температура поднимется до +27°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +21°C, днем — +26°C, вечером будет +24°C, а ночью понизится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +22°C, днем — +26°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +21°C, днем поднимется до +26°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +23°C, днем — +27°C, вечером будет +24°C, ночью — +19°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова