На Урале возобновили движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о возобновлении движения на федеральной автодороге Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе. Проезд открыли для всех видов транспорта с 19:10 13 июля на участке со 191-го по 210-й километр.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
При этом из-за сохраняющихся повреждений дорожного полотна на отдельных участках организовано сужение проезжей части. Скорость движения ограничена до 50 км/ч.
Движение на этом участке федеральной трассы было ограничено из-за перелива воды через проезжую часть и обвала.
Ранее сообщалось, что в шести районах Свердловской области по состоянию на 13 июля продолжают действовать ограничения движения на дорогах из-за паводка.