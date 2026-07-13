Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Урале возобновили движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о возобновлении движения на федеральной автодороге Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе. Проезд открыли для всех видов транспорта с 19:10 13 июля на участке со 191-го по 210-й километр.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом из-за сохраняющихся повреждений дорожного полотна на отдельных участках организовано сужение проезжей части. Скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Движение на этом участке федеральной трассы было ограничено из-за перелива воды через проезжую часть и обвала.

Ранее сообщалось, что в шести районах Свердловской области по состоянию на 13 июля продолжают действовать ограничения движения на дорогах из-за паводка.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд