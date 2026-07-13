Новороссийские таможенники пресекли схему регистрации фирмы на подставное лицо

Сотрудники Новороссийской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили московскую компанию, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, которая была зарегистрирована на номинального руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Как установили таможенники, за материальное вознаграждение жительница Московской области согласилась стать фиктивным директором фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Ее паспортные данные были предоставлены в налоговые органы для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в составе полного пакета учредительных документов.

В таможне уточнили, что подобные действия квалифицируются по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконное использование документов для образования юридического лица»).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает для нарушителей наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от семи месяцев до одного года. Кроме того, суд может назначить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо исправительные работы на срок до двух лет.

Наталья Решетняк