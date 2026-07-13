Юные белгородские спортсмены смогут тренироваться в других областях

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. По ее результатам было предложено организовать централизованные выезды спортсменов региона на федеральные базы в другие субъекты страны, в том числе на соседние площадки в Центральном федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший при ракетном ударе в октябре 2025 года ФОК «Пристань спорта» в белгородском поселке Маслова Пристань

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Пострадавший при ракетном ударе в октябре 2025 года ФОК «Пристань спорта» в белгородском поселке Маслова Пристань

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

«Из-за постоянных ракетных опасностей и атак БПЛА тренировочный процесс в спортшколах периодически срывается — дети и педагоги вынуждены уходить в укрытия. Ряд ключевых объектов поврежден», — объяснил ситуацию в своем Telegram-канале господин Шуваев. Выезды, по его словам, будут организовываться, чтобы форму не теряли группы высшего спортивного мастерства и младшие группы.

Всего, по словам господина Шуваева, в Белгородской области из-за атак поврежден 31 спортивный объект, шесть из которых начнут восстанавливать в этом году. «Однако по трем объектам в Шебекинском округе — это бассейн "Дельфин", ледовая арена и ФОК "Пристань спорта" — возникла проблема: заключения госэкспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением. Мы направили просьбу о переносе сроков. Необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий — соответствующий проект постановления уже подготовлен Минспортом и находится на согласовании», — сообщил врио губернатора.

Владимир Зоркий