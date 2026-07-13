В Свердловской ГАИ рассказали о ситуации на дорогах из-за паводка

В шести районах Свердловской области по состоянию на 13 июля продолжают действовать ограничения движения на дорогах из-за паводка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Талицком районе закрыто движение на участке с 196-го по 210-й километр федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» в обоих направлениях. Объезд организован через Ирбит и Камышлов. Также закрыт проезд по мосту и проезжей части через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова, ограничено движение в деревне Кокуй. Дорожные службы планируют восстановить движение на трассе Р-351 вечером 13 июля.

В Пышминском районе ограничено движение на улицах Ленина, Сушинских, Лизы Чайкиной и в переулке Речной в поселке Пышма. Объездных маршрутов нет.

В Богдановичском районе полностью ограничен проезд от села Коменки до улицы Строителей в городе Богданович из-за размыва грунтовой насыпи и перелива воды через дорогу.

В Байкаловском районе закрыт проезд по улице Советской в деревне Шаламы, объезд отсутствует.

В Артемовском районе ограничено движение на 18-м километре дороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино. Объезд организован по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге «Арамашево — Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанка. Объезд организован по региональной трассе «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

На всех участках дежурят экипажи ДПС, установлены временные знаки.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС.

Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в материале «Ъ-Урал».

Полина Бабинцева