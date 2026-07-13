Минземимущество Татарстана обжаловало отмену мирового соглашения по делу Коркунова

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана обратилось в Верховный суд России с кассационной жалобой на решение об отмене мирового соглашения по делу о банкротстве бывшего владельца «Анкор банка» и экс-кондитера Андрея Коркунова. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила 10 июля.

Мировое соглашение было утверждено в 2025 году. По его условиям компания «Динамика» обязалась погасить долги Коркунова перед Минземимуществом Татарстана (607 млн руб.), а также перед «Анкор банком» и «Юридическим агентством "Фемида"».

Однако в мае 2026 года Арбитражный суд Московского округа отменил мировое соглашение, указав, что оно нарушает права основного кредитора — «Анкор банка».

Анна Кайдалова