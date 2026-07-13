В Екатеринбурге впервые объединят фестивали «Город здоровья» и «Урал Футбол Фест»

Фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест», который организует ФК «Урал», и III фестиваль спорта и здорового образа жизни «Город здоровья» пройдут объединенном формате 18 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции рассказала главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Лемешко Фото: Дарья Лемешко

Первый уральский медицинский фестиваль «Город здоровья» прошел 6 июля 2024 года в рамках региональной программы «Общественное здоровье уральцев», реализуемой в ходе нацпроекта «Демография». Мероприятие направленно на расширение знаний о здоровом образе жизни. В 2025 году участниками фестиваля стали около 25 тыс. свердловчан.

«Урал Футбол Фест» впервые прошел 6 августа 2023 года. Фестиваль посвящен футбольной культуре на Урале и поддержке футбольного клуба «Урал». В прошлом году его посетили более 30 тыс. человек.

В рамках объединенного фестиваля в парке будет развернут диагностический блок: женщины смогут пройти маммографию, офтальмологи проверят зрение, дерматологи проведут онкоскрининг. Впервые для детей будет работать ортодонт. Главной технологической новинкой станет диагностика с ИИ: аппарат «Гигадок» по сетчатке глаза и коже лица просканирует 15 показателей здоровья и определит биологический возраст.

В Летнем театре впервые выступят федеральные эксперты, среди которых специалист по психосоматике Михаил Филяев и руководитель Института регенеративной медицины Ильмира Гильмутдинова. Утро начнется с забега «Движение за жизнь» на 1,5 км.

В футбольной части гостей ждут турниры по панне, гиперфутбол и автограф-сессия нападающего Федора Смолова, который год назад завершил карьеру в статусе чемпиона России в составе команды «Краснодар». Музыкальным хедлайнером вечера станет группа Quest Pistols Show.

Дарья Храмцова