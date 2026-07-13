Поставки бензина в Кировскую область увеличат с 15 июля

С 15 июля объем поставок топлива в Кировскую область увеличится благодаря договоренностям с руководством «Лукойла». Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.

По его словам, это позволит постепенно нормализовать ситуацию на автозаправочных станциях и снизить ажиотаж. Глава региона также рекомендовал сети АЗС своевременно информировать водителей о графике отпуска топлива, а муниципалитетам — продолжать мониторинг ситуации.

Кроме того, Александр Соколов призвал жителей не доверять недостоверной информации о дефиците бензина. В интернете распространяются фейковые сообщения, которые провоцируют дополнительный ажиотаж. Губернатор назвал подобные публикации целенаправленным вредительством и призвал ориентироваться только на официальную информацию.

Анна Кайдалова