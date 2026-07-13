Челябинского адвоката Александра Урычева будут судить за мошенничество

Следственный комитет по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего члена региональной адвокатской палаты Александра Урычева. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы дела направлены в Калининский районный суд Челябинска.

По версии следствия, в 2025 году господин Урычев убедил своего коллегу-адвоката, что может повлиять на решение апелляционной инстанции. За смягчение приговора осужденному он потребовал 1,5 млн руб., которые якобы предназначались для передачи взяток должностным лицам. Следствие установило, что в реальности обвиняемый не имел договоренностей с судом, а должностные лица не были осведомлены о его действиях.

Схему пресекли сотрудники регионального УФСБ 18 ноября 2025 года при передаче денег. Посредник — второй адвокат — получил от супруги осужденного 2 млн руб., из которых 500 тыс. руб. планировал оставить себе, а оставшуюся часть передать Александру Урычеву. Уголовное дело в отношении адвоката-посредника было ранее выделено в отдельное производство и также направлено в суд.

Евгений Рыженьков