В Удмуртии 14 июля ожидаются ливни, грозы и туман
Ночью 14 июля в большинстве районов Удмуртии прогнозируется гроза. Утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м. Днем в республике пройдут сильные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Жителям республики рекомендуют не ходить близ шатких строений и деревьев и не парковать у них автомобили.
По данным республиканского гидрометцентра, ночью температура воздуха не опустится ниже +13..+18°С, днем воздух прогреется до +20..+25°С
ночью температура воздуха.