В Удмуртии 14 июля ожидаются ливни, грозы и туман

Ночью 14 июля в большинстве районов Удмуртии прогнозируется гроза. Утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м. Днем в республике пройдут сильные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Жителям республики рекомендуют не ходить близ шатких строений и деревьев и не парковать у них автомобили.

По данным республиканского гидрометцентра, ночью температура воздуха не опустится ниже +13..+18°С, днем воздух прогреется до +20..+25°С

ночью температура воздуха.