В реанимацию РКБ №1 Ижевска поступил ребенок с ожогами более 50% тела

В приемное отделение РКБ №1 Ижевска поступил ребенок с ожогами 50% поверхности тела от кипятка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы во «ВКонтакте». Ожоговый хирург и врач-реаниматолог провели комплекс противошоковых мероприятий. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в реанимацию ожогового отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Обширный ожог у ребенка — это не просто травма кожи. Это мощнейший удар по всем системам организма: наступает обезвоживание, страдают почки, сердце и дыхание <...> Сейчас мы боремся буквально за каждый процент кожи и за каждый час жизни»,— говорится в сообщении.

Врачи рекомендуют родителям контролировать досуг их детей и не разрешать делать то, что может привести к травмам.