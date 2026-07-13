В Уфе вынесли приговор участникам массовой драки возле бара

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 13 подсудимым, сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики. Они признаны виновными в хулиганстве, совершенном с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В суде установлено, что 4 января 2025 года в развлекательном заведении Vgostibar в Уфе между двумя подсудимыми и посетителями случился конфликт, переросший в драку на улице, в которой девять человек получили телесные повреждения.

6 января оппоненты, которые позвали своих друзей, встретились у входа в то же кафе, где вновь устроили драку. В результате 16 человек получили травмы.

Суд приговорил девятерых подсудимых к срокам от года и восьми месяцев до трех лет колонии общего режима. Остальным суд назначил принудительные работы на срок от 1,5 года до года и восьми месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Уголовное дело в отношении еще шестерых обвиняемых находится на рассмотрении в суде.

Майя Иванова