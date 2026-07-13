Конфискованный у ярославского дрифтера BMW передали на СВО

Ярославские судебные приставы передали на нужды СВО автомобиль BMW М5, который был конфискован у местного жителя за опасное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Ранее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. В 2025 году 26-летний мужчина на запрещающий сигнал светофора устроил дрифт на встречной полосе. При этом за минувший год он совершил 166 нарушений ПДД. По результатам рассмотрения дела водителя лишили прав на два года и конфисковали у него автомобиль. Как пояснили в управлении ФССП, машина передана на нужды фронта.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года ярославские приставы передали Минобороны РФ 16 автомобилей, принадлежащих осужденным по уголовным статьям.

Алла Чижова