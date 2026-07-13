Девять пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане остаются в больницах

После съезда рейсового автобуса в кювет в Черемшанском районе Татарстана в больницах остаются девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В Альметьевской районной многопрофильной больнице находятся шесть человек: четверо — в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Еще трое пострадавших проходят лечение в Лениногорской ЦРБ, их состояние оценивается как стабильное.

ДТП произошло 11 июля на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал в кювет.

Анна Кайдалова