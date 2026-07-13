В Нижневартовске ребенок упал в открытый люк

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО-Югра) начала проверку по факту падения ребенка в открытый люк тепловой камеры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 12 июля семилетний мальчик упал в люк. Его извлекли и доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных организаций по содержанию объектов ЖКХ. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах реагирования.

«Также правоохранительными органами по данному факту организована проверка, результаты которой поставлены надзорным ведомством на контроль»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева