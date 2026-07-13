Аэропорт Геленджика приостановил работу
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Саркис Айвазян
«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов . В настоящее время воздушная гавань не обслуживает рейсы. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию в справочных службах аэропорта или у авиакомпаний .