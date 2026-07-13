За полгода цены на бензин в Удмуртии выросли на 5,8% к июню

Потребительские цены на бензин по итогам июня 2026 года в Удмуртии выросли на 5,84% по сравнению с декабрем 2025-го, следует из данных Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Цены на бензин марки АИ-95 в июне увеличились до 68,38 руб. за 1 л (+5,9% за полгода), АИ-98 — 95,58 руб. (+5,8%), АИ-92 — 63,50 руб. (+5,7%).

Средняя цена на дизельное топливо составила 78,56 руб. за л., прибавив 5,7% к стоимости. В Ижевске и Воткинске средняя цена на дизель равна 79,2 руб., в Можге средняя цена равняется 78,2 руб. за литр.

Напомним, за неделю к 9 июля АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,2%. Рост цены на дизельное топливо составил 0,25% — 78,7 руб. за литр.