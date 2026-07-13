Облсуд утвердил взыскание с майнера 9 млн рублей в пользу «Липецкэнерго»

Липецкий областной суд утвердил решение о взыскании с майнера криптовалюты почти 9 млн руб. в пользу ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Липецкэнерго». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки, жителю Ельца Роману Чуканову не удалось добиться отмены решения городского суда о взыскании с него стоимости безучетного потребления электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», оборудование для майнинга было найдено в двух гаражах кооператива «Солнечный». Ферма работала без действующего договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией. Потребление энергии шло в обход установленного в кооперативе электросчетчика.

Ответчик не признал иск и настаивал в апелляции, что с него неправомерно взыскали сумму неосновательного обогащения, поскольку он не является владельцем гаражей. Суд этот довод отклонил.

«Судебная коллегия Липецкого областного суда пришла к выводу о доказанности того, что работу майнинговой фермы организовал именно ответчик. Установлено, что он неоднократно входил в гаражи, у него при себе имелся ключ. Ранее в доме супруги ответчика было обнаружено схожее оборудование для добычи криптовалюты»,— говорится в сообщении суда.

В конце мая стало известно, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала установить запрет на майнинг криптовалюты в Курской области и Московском регионе до 2032 года. В том же месяце «Ъ» сообщал, что подобное ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.

Денис Данилов