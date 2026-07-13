Предпринимателя из Чебоксар осудили после гибели двух человек при пожаре в сауне

В Чебоксарах осудили 37-летнего индивидуального предпринимателя, оказывающего банные услуги в одной из саун города, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Следствие установило, что предприниматель не обеспечил соблюдение требований безопасности при эксплуатации сауны. В результате пожара, произошедшего в августе прошлого года, погибли 22-летний молодой человек и 21-летняя девушка.

Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Суд назначил ему наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Анна Кайдалова