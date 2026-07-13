Башкирия заняла 42 место в рейтинге по доступности жилья

В мае этого года Башкирия находилась на 42-м месте среди регионов России по доступности жилья, сообщает «РИА Рейтинг». Согласно проведенному исследованию, среднестатистической семье с одним ребенком в регионе потребуется 4,9 года, чтобы накопить на квартиру В мае 2025 года предполагаемое минимальное время накопления на жилье для семьи составляло 4,4 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в республике по данным на май составляла 5,3 млн руб.

На первом месте в рейтинге располагается Мурманская область, где на квартиру нужно копить 2,1 года при ее стоимости 4,9 млн руб., на втором — Ханты-Мансийский автономный округ—Югра (2.1 года, 5,8 млн руб.), на третьем — Ненецкий автономный округ (2,2 года, 6,4 млн руб.). В конце рейтинга находятся Крым (13,5 года, 10,6 млн руб.), Севастополь (13,1 года, 10,9 млн руб.) и Дагестан (12,1 года, 5,6 млн руб.).

В рейтинге учитывали остаток от зарплаты после вычета прожиточных минимумов на взрослых и ребенка.

В 2025 году республика была на 33-м месте в аналогичном рейтинге, в 2024 — на 29-м.

Майя Иванова