В ярославской психиатрической больнице сменился главврач

Главврачом Ярославской областной психиатрической больницы стал Александр Пресняков. Соответствующие сведения отражены на сайте больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Руспрофайл», до 4 июня господин Пресняков работал в Липецкой области: с 2019 по 2024 год исполнял обязанности главврача Елецкого психоневрологического диспансера, с 2024 по 2026 год возглавлял Липецкую областную психиатрическую больницу. Новое место работы Александра Преснякова еще не отражено в системе.

С 2007 года пост главного врача занимал Александр Петров. Он окончил ЯГМУ и с 1989 года работал в Ярославле.

Алла Чижова