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При ночном пожаре в Гатчинском округе спасли около 170 коров

В деревне Тарасино Гатчинского округа ночью произошел крупный пожар, в результате которого удалось спасти около 170 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в официальном канале ГКУ «Леноблпожспас».

Огонь охватил одноэтажный коровник

Огонь охватил одноэтажный коровник

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Огонь охватил одноэтажный коровник

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:19 13 июля. Огонь охватил одноэтажный коровник площадью 2050 метров, двухэтажный жилой дом с мансардой, трактор, а также повредил стену гаража на площади 20 кв. м.

Пожар тушили сотрудники 105-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса. Информация о пострадавших не поступала.

Карина Дроздецкая

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