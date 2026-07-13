СКР расследует гибель тракториста под ЛЭП в Оренбуржье

В Матвеевском районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели работника коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области, трагедия произошла 9 июля на территории у ангара № 1, где тракторист готовил комбайн к выезду в поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина остановил технику под линией электропередачи. Провода соприкоснулись с антенной, установленной на крыше машины, и водителя ударило электрическим током. От полученных травм он скончался на месте.

Абдулинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи провели осмотр места происшествия, а также назначили судебные экспертизы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.