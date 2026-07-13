На 6,2% сократилась выдача кредитов в Удмуртии за месяц

В июне 2026 года выдача потребительских кредитов в Удмуртии сократилась на 6,2% в сравнении с маем, достигнув 37,6 тыс. единиц. Республика заняла 29-е место среди лидеров регионов России по объему таких займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несмотря на некоторый всплеск весной 2026 года, в июне выдача кредитов гражданам сократилась и, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в июне 2026 года было выдано в 1,7 раза меньше розничных кредитов (3,5 млн. ед.), чем в июне 2024 года (5,8 млн. ед.). Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, качество новых заявителей улучшается, но «довольно медленно».

В целом по стране количество выданных розничных кредитов в июне составило 3,52 млн единиц, что на 7,2% меньше, чем в мае (3,80 млн). При этом, по сравнению с июнем прошлого года, показатель вырос на 27,8% — тогда было выдано 2,76 млн кредитов. Такая динамика объясняется низкой базой 2025 года, когда рынок находился в пике падения после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ во второй половине 2024-го.

Самые значительные темпы сокращения среди регионов зафиксированы в Краснодарском крае (–11,5%), Белгородской (–8,7%) и Воронежской (–8,6%) областях, а также в Приморском (–8,6%) и Ставропольском (–8,4%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 6,2%.

Напомним, в июне доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии составила 70,4%. Это на 1,3 процентных пункта ниже, чем в мае текущего года.

Карина Пырина