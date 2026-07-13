В Новороссийске разыскивают забравших у пенсионеров 7,2 млн рублей курьеров

Сотрудники полиции Краснодарского края устанавливают личности мужчины и женщины, которых подозревают в получении денежных средств от пожилой супружеской пары из Новороссийска. По данным правоохранительных органов, пенсионеры передали курьерам более 7,2 млн руб. В настоящее время полиция проводит розыск и просит жителей оказать содействие в установлении личностей разыскиваемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, неизвестные получили от пожилых супругов денежные средства на общую сумму свыше 7,2 млн руб. Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы не уточняют. В рамках проводимых мероприятий сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение курьеров, причастных к получению денег.

По ориентировке полиции, разыскиваемый мужчина выглядит на 20–25 лет, имеет худощавое телосложение и рост около 170–176 см. У него темные волосы средней длины. В день совершения преступления он был одет в белую футболку, широкие темные брюки и белые кроссовки. При себе мужчина имел темный рюкзак.

Также сотрудники полиции разыскивают женщину ростом около 165–170 см худощавого телосложения с темными волосами ниже плеч. Особой приметой правоохранители называют татуировки на одной из рук. По имеющимся данным, в момент получения денежных средств она была одета в белую майку, черные брюки и темные кроссовки, при себе имела большую темную сумку.

В полиции Кубани призвали граждан, располагающих какой-либо информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить сведения в правоохранительные органы. Информацию можно передать по телефонам 02, 102 (с мобильного телефона) или по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик