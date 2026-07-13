4 «умные» спортплощадки с вай-фай зонами начали строить в Удмуртии

На базе ижевских школ №46, 83, лицея №24 и на территории модульного бассейна в Можге началось строительство «умных» спортплощадок. «Умная» особенность заключается в наличии вай-фай сигнала на них и QR-кодов на тренажерах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«Учитывая стесненные условия пришкольных территорий, где невозможно разместить классический стадион, решение в пользу компактных “умных” спортплощадок является оптимальным. Педагоги и учащиеся ждут сентября, чтобы использовать современное оборудование в учебном процессе. У ребят из лицея хорошая спортивная подготовка, они успешно выступают на соревнованиях, а благодаря новому объекту мы сможем расширить охват школьников, привлекая их к здоровому образу жизни, по восьми культивируемым видам спорта»,— цитирует администрация зампредседателя правительства Удмуртии Тимура Меджитова.

На объектах обустроят универсальную игровую площадку с трибунами на 25 мест, воркаут комплекс и тренажерный блок. QR-коды на тренажерах совокупно с доступом к вай-фай сигналу позволят получить «мгновенный доступ к методическим материалам и видеогидам по правильному выполнению упражнений». Отмечается, что это повысит безопасность и эффективность тренировок.

Кроме того, ИТ-лицей №24 оснастят дополнительными круговыми дорожками по 145 м на три полосы с сектором для прыжков в длину. У гимназии №83 будут круговые дорожки длиной около 225 м на четыре полосы, четыре линейные дорожки для спринта и прыжковые ямы. На участках уже демонтировали старые покрытия, провели вертикальную планировку основания, устанавливают бордюрный камень и обустраивают систему водоотведения.

В муниципалитете добавили, что подобные спортивные объекты уже установлены в школах №16 в Ижевске, №9 в Глазове и №5 в Можге.

Владислав Галичанин