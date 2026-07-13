На Ставрополье средства от налоговой льготы направят на модернизацию почтовых отделений

В Ставропольском крае средства, высвободившиеся благодаря налоговой льготе для организаций почтовой связи общего пользования, планируется направить на модернизацию почтовой инфраструктуры. В первую очередь речь идет об обновлении отделений в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил директор Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края Александр Плотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году в регионе вступил в силу закон, освобождающий организации почтовой связи общего пользования от уплаты налога на имущество на период 2026–2028 годов. По данным краевых властей, высвобождаемые средства предполагается использовать для обновления почтовой инфраструктуры.

По словам Александра Плотникова, после модернизации часть отделений размещается в быстровозводимых конструкциях. В обновленных помещениях устанавливается новое оборудование и внедряются цифровые сервисы для обслуживания посетителей.

В настоящее время в Ставропольском крае работают 617 почтовых отделений, в которых заняты более 3 тыс. сотрудников. Одним из основных направлений их деятельности остается доставка пенсий и социальных выплат.

Кроме того, в ряде почтовых отделений открываются пункты выдачи заказов российских маркетплейсов. По словам Александра Плотникова, это позволяет жителям небольших населенных пунктов получать интернет-заказы по месту проживания.

Валерий Климов