В Сочи увеличили число рейсов скоростной «Кометы»

В Сочи расширили расписание скоростного судна «Комета», курсирующего между Центральным и Адлерским районами курорта. Теперь теплоход будет выполнять рейсы четыре дня в неделю. Решение приняли на фоне высокого спроса со стороны жителей и туристов, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно обновленному расписанию, по два рейса «Кометы» будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Ранее скоростное судно работало с меньшей частотой, однако увеличение пассажиропотока потребовало расширения графика движения.

В администрации Сочи пояснили, что решение об увеличении количества рейсов приняли после анализа востребованности маршрута. Морское сообщение между Центральным и Адлерским районами продолжает пользоваться спросом как у местных жителей, так и у отдыхающих, которые используют теплоход в качестве альтернативы автомобильному и железнодорожному транспорту.

Вице-мэр Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что морской маршрут позволяет быстрее перемещаться между районами курорта и частично снижает нагрузку на улично-дорожную сеть и железную дорогу. По его словам, востребованность этого вида транспорта сохраняется как среди жителей города, так и среди туристов, что стало основанием для увеличения числа рейсов.

Развитие морского пассажирского сообщения остается одним из направлений транспортной системы курорта в период высокого туристического сезона. В летние месяцы нагрузка на дороги и железнодорожную инфраструктуру Сочи традиционно возрастает, поэтому использование морских маршрутов позволяет распределять пассажиропоток между различными видами транспорта.

В администрации также напомнили, что в этом сезоне расширилась и сеть межмуниципальных морских перевозок. С 15 июня возобновили регулярное сообщение между Сочи и Геленджиком, а с 15 мая снова начали выполнять рейсы по маршруту Сочи—Сухум.

Мария Удовик