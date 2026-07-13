В Уфе направили в суд дело о растрате бюджетных средств и служебном подлоге

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего директора муниципального учреждения и его подчиненной, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в растрате в особо крупном размере и ее организации (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в служебном подлоге и его организации (ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 33- ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, сотрудница предложила своему руководителю фиктивно трудоустроить в организацию ее знакомого и получать за него зарплату. Она подготовила необходимые документы, которые директор подписал, и вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отработанном времени, а начисленные выплаты обвиняемые делили между собой. Таким образом они оформили на работу еще одного сотрудника, который фактически не выполнял трудовые обязанности.

Фигуранты дела получили и присвоили около 1,4 млн руб.

Майя Иванова