В Ленобласти потушили крупный пожар на производстве пластиковых изделий

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве пластиковых изделий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ломоносовском районе сгорел ангар с производством пластика площадью 950 квадратных метров

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Ломоносовском районе сгорел ангар с производством пластика площадью 950 квадратных метров

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло в одноэтажном панельном ангаре в деревне Витино Кипенского сельского поселения. Огонь охватил все здание площадью 950 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причины возгорания устанавливаются.

Матвей Николаев