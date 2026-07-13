В Новороссийске за час разобрали все талоны на бензин

Все 139 талонов на заправку бензином, выделенные на 14 июля, были выданы жителям Новороссийска в течение часа через городскую горячую линию, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что получить топливо по выданным талонам можно будет строго в указанное время на автозаправочной станции «Роснефть», расположенной по адресу: Цемдолина, улица Ленина, 143Б.

Следующая запись на выдачу талонов на бензин будет открыта завтра, 14 июля в 12-00 по телефону горячей линии 8(8617)64-64-05.

В администрации города обращают внимание граждан на возможные технические сбои при использовании чат-бота в мессенджере МАХ. В связи с этим жителей просят после отправки запроса не обновлять его в течение получаса, чтобы избежать ошибок в обработке заявок.

Наталья Решетняк